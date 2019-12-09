Активисты движения #закампус записали видео в поддержку застройки Городищенского лога

| Фото: лучшийкампусземли.рф | Фото: лучшийкампусземли.рф

Видеоролик в поддержку строительства студенческого общежития в Городищенском логе записали активисты из инициативной группы #закампус.

Представители разных вузов Тюмени уверены: новый кампус позволит не только учиться, но и налаживать связи, обмениваться опытом с ребятами из разных стран. Также он станет отличной площадкой для развития научных проектов и инициатив. Посмотреть ролик можно в группе движения во ВКонтакте и на сайте.

Это не первая подобная акция студентов. В апреле они организовали и провели выставки в четырех общежитиях ТюмГУ, где познакомили всех желающих с планами строительства кампуса и предложили поддержать проект, сфотографировавшись с хештегом #закампус. Тогда акция объединила около 300 человек. Подобные выставки прошли также в девяти институтах ТюмГУ.

8 декабря флешмоб #закампус состоялся на ежегодном киберфоруме в тюменском технопарке. Там в поддержку строительства общежития с помощью фото высказались 200 человек. Фотографии можно увидеть на сайте.

Напомним, Городищенский лог – историческое место, в непосредственной близости от которого находилась крепость Чинги-Тура. Описание этого места можно встретить в повестях и рассказах тюменского писателя Владислава Крапивина. Однако со временем лог утратил свое значение, территорию стали захламлять. Согласно проекту, пятая часть территории, а это около 5 га, будет занята студенческим кампусом с подземным паркингом. На остальной части в 17 га разместится экопарк.

В 2018 году проект, за основу которого был взят кампус Венского университета, прошел экспертизу, а в феврале 2019 году состоялись общественные слушания, на которых 180 человек поддержали преображение лога. Реализация концепции будет проходить в семь очередей. Первая и вторая очередь строительства начнутся уже в 2020 году - за это время планируется построить здание общежития с подземной парковкой и благоустроить прилегающую территорию, укрепить берега лога.

Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, очередные общественные слушания по проекту назначены на 24 декабря. Место уточняется, организаторы уведомят о нем дополнительно.