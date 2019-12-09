Стабильно теплую погоду на неделю обещают синоптики тюменцам

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Стабильно теплую рабочую неделю прогнозируют синоптики жителям юга Тюменской области. Температура воздуха будет держаться на отметках минус один, три градуса. С 9 по 13 декабря в регионе пасмурно, солнце порадует тюменцев лишь в субботу.

Как сообщает центр "Фобос", днем 9 декабря ожидается переменная облачность, ноль, плюс два градуса. Ветер юго-западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. Ночью малооблачная погода, температура такая же, что и днем.

10 декабря, в течение суток ожидается переменная облачность; ночью и днем минус один, плюс один, ветер юго-западный, умеренный.

11 декабря ночью и днем минус один, три градуса. 12 декабря ожидается сильный снег, туман; ночью минус три, пять градусов, днем ноль, минус два, ветер западный, умеренный.

13 декабря столбик термометра поползет вниз: ночью минус 9 - 11 градусов, днем минус 10 - 12, ветер северный, умеренный.

14 декабря на фоне повышенного давления ожидается ясная погода; ночью минус 14 - 16, днем минус 9 -11, ветер юго-западный, умеренный.

15 декабря прогнозируется ясная погода; температура воздуха днем составит минус 8 - 10 градусов, ветер слабый.

Анжела Лебедева