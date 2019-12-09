Эксперт рассказал о времени прогрева двигателя автомобиля зимой

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Наилучший результат прогрева двигателя авто зимой — и по экологии, и по расходу топлива, и для предупреждения поломок — дает кратковременный прогрев. До минуты летом, две-три минуты зимой с последующим движением на низких оборотах, еще пара минут. Об этом РИА Новости сообщил эксперт издания "За рулем" Сергей Зиновьев.

Он отметил, что, несмотря на дискуссии, без прогрева автомобиля зимой не обойтись. При этом самым "цивилизованным" способом прогрева автомобиля зимой он назвал применение предпускового подогревателя.

Зиновьев также указал на необходимость учитывать правила дорожного движения. Так, пункт 17.2 раздела ПДД "Движение в жилых зонах" запрещает стоянку, остановка более чем на пять минут, с работающим двигателем, напомнил он.

Однако существуют "спасительные причины" — примерзшие дворники и затвердевшая омывающая жидкость в бачке, пояснил эксперт, поскольку, согласно перечню неисправностей и условий, запрещающих эксплуатацию транспортных средств, нельзя начинать движение в случае, если не работают предусмотренные конструкцией транспортного средства стеклоочистители и стеклоомыватели.