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Кубок главы по КВН разыграли в Голышмановском городском округе

Общество, 16:32 09 декабря 2019

Голышмановская лига КВН | Фото: Голышмановская лига КВН

Шесть команд участвовали в Кубке главы Голышмановского городского округа 7 декабря, сообщают организаторы.

Среди детских команд на победу претендовали: "Дети округа" (детская сборная Голышмановского молодежного центра), "Динамика" (Голышмановский молодежный центр), "КМТС" (сборная Голышмановской школы № 2), "Чайники" (сборная Гладиловской школы).

Взрослые команды: "Врачеватели" (областная больница № 11 Голышманово), "С намеком" (сборная Голышмановского молодежного центра).

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Команды представили на суд жюри и зрителей визитные карточки, сразились в конкурсе "Разминка" и музыкальном домашнем задании.

По итогам творческого состязания в детской номинации первое место заняла команда "Дети округа". Среди взрослых кэвэнщиков победила сборная "С намеком".

Обладателями Кубка главы Голышмановского городского округа стала команда "КМТС".

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# КВН , Кубок главы

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