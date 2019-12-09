Кубок главы по КВН разыграли в Голышмановском городском округе
Шесть команд участвовали в Кубке главы Голышмановского городского округа 7 декабря, сообщают организаторы.
Среди детских команд на победу претендовали: "Дети округа" (детская сборная Голышмановского молодежного центра), "Динамика" (Голышмановский молодежный центр), "КМТС" (сборная Голышмановской школы № 2), "Чайники" (сборная Гладиловской школы).
Взрослые команды: "Врачеватели" (областная больница № 11 Голышманово), "С намеком" (сборная Голышмановского молодежного центра).
Команды представили на суд жюри и зрителей визитные карточки, сразились в конкурсе "Разминка" и музыкальном домашнем задании.
По итогам творческого состязания в детской номинации первое место заняла команда "Дети округа". Среди взрослых кэвэнщиков победила сборная "С намеком".
Обладателями Кубка главы Голышмановского городского округа стала команда "КМТС".