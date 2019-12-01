Тюменцы пройдут тест на знание истории России

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Масштабная международная акция "Тест по истории Отечества" пройдет 13 декабря во всех регионах России и 42 зарубежных странах. В Тюмени в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева будет работать специально организованная площадка.

Организатором теста в Тюмени выступает Общественная молодежная палата при Тюменской областной думе.

Тест состоится в рамках масштабного проекта "Большая история", который инициировали к Году памяти и славы молодежный парламент при Государственной думе и некоммерческие организации. В рамках проекта в 2020 году планируется проведение ряда массовых акций и событий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Участникам предложат ответить на 40 вопросов, задания которых охватят все периоды отечественной истории. Особое внимание будет уделено периоду Великой Отечественной войны.

"2020 год будет ознаменован празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Проект "Большая история", идея которого возникла на международной молодежной конференции "Вторая мировая война: правда во имя мира", станет масштабным инструментом сохранения правды и исторического просвещения молодежи, - заявил председатель общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе Кирилл Харитонов. - Мы приглашаем всех проверить свои знания и включаться в мероприятия проекта".

Полный перечень мест, где можно пройти тестирование, будет опубликован на сайте кдгр.рф 9 декабря 2019 года.