  • 10 декабря 201910.12.2019вторник
  • USD63,7244
    EUR70,5047
  • В Тюмени 0..-2 С 5 м/с ветер юго-западный

Разработчики проекта Алебашево ждут предложений от жителей и предпринимателей Тюмени

Общество, 08:09 10 декабря 2019

Парк Алебашево во ВКонтакте | Фото: Парк Алебашево во ВКонтакте

Мастер-класс об опыте, который получен при подготовке проекта Алебашево, о видении развития городской среды и роли предпринимателей в нем пройдет в тюменской "Точке кипения" (технопарк, ул. Республики, 142) 10 декабря, начало в 10 часов, сообщают организаторы.

"В начале этого года наш проект стал финалистом конкурса #100городов , в рамках которого нас четыре месяца прокачивали лучшие эксперты в России в теме урбанистики и работы с населением, чтобы среда была комфортна для всех. Мы изучали современные мировые тренды этого направления. Благодаря огромной работе этого года о нашем проекте узнал президент страны", - рассказал Артем Андросов.

По его словам, на данный момент организаторам проекта есть, что рассказать участникам мастер-класса. Организаторы уверены, что каждый житель Тюмени может повлиять на изменение городской среды. Чтобы стать участниками встречи нужно пройти регистрацию по ссылке.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# парк Алебашево

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:43 10.12.2019Художники научат тюменцев создавать новогодние подарки своими руками
08:32 10.12.2019Концертная программа "Зимний разгуляй" пройдет в музее Словцова
08:21 10.12.2019Начинающих генеалогов соберут в тюменской библиотеке
08:09 10.12.2019Разработчики проекта Алебашево ждут предложений от жителей и предпринимателей Тюмени