Разработчики проекта Алебашево ждут предложений от жителей и предпринимателей Тюмени

| Фото: Парк Алебашево во ВКонтакте | Фото: Парк Алебашево во ВКонтакте

Мастер-класс об опыте, который получен при подготовке проекта Алебашево, о видении развития городской среды и роли предпринимателей в нем пройдет в тюменской "Точке кипения" (технопарк, ул. Республики, 142) 10 декабря, начало в 10 часов, сообщают организаторы.

"В начале этого года наш проект стал финалистом конкурса #100городов , в рамках которого нас четыре месяца прокачивали лучшие эксперты в России в теме урбанистики и работы с населением, чтобы среда была комфортна для всех. Мы изучали современные мировые тренды этого направления. Благодаря огромной работе этого года о нашем проекте узнал президент страны", - рассказал Артем Андросов.

По его словам, на данный момент организаторам проекта есть, что рассказать участникам мастер-класса. Организаторы уверены, что каждый житель Тюмени может повлиять на изменение городской среды. Чтобы стать участниками встречи нужно пройти регистрацию по ссылке.

⠀