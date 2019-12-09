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Около ста спортсменов с нарушениями слуха выйдут на татами в Ишиме

Спорт, 16:54 09 декабря 2019

Центр дзюдо города Ишима | Фото: Центр дзюдо города Ишима

Около 100 участников из разных регионов страны и ближнего зарубежья соберет открытый турнир по дзюдо (спорт глухих) в Ишиме 12 декабря.

Как сообщил главный тренер по дзюдо города Ишима Сергей Кулов, участие подтвердили команды из Уфы, Магнитогорска, Кирова, Новосибирска, Якутии, Казахстана, возможно, на татами выйдут спортсмены из Киргизии и Монголии.

"Соревнования пройдут в двух возрастных категориях. В поединках выступят юноши и девушки 13-16 лет, а также мужчины и женщины. Среди взрослых борьба обещает быть особенно захватывающей, так как приедут мастера спорта, призеры Сурдлимпийских игр", - рассказал представитель организаторов.

В каждой весовой категории разыграют первые, вторые и по два третьих места. Победители и призеры будут награждены медалями, дипломами и ценными призами.

Ирина Кургузова

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# дзюдо , люди с ОВЗ , турнир

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