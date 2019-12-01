Программой областного центра "Родник" заинтересовались в Минпросвещения России

| Фото: rodnik-72.ru | Фото: rodnik-72.ru

Хорошие результаты получают юные тюменские участники смен оздоровления и реабилитационного лечения - ребята с заболеваниями бронхолегочной системы и атопическим дерматитом, которые поправляют здоровье по двухступенчатой программе в Тюменской области и на Черном море.

"Ребенок может посетить сначала лагерь в регионе, имеющий лицензию на санаторно-курортное лечение, а потом родители могут получить бесплатную путевку в Крым для закрепления результатов, - уточнила президент Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" Лариса Шилова. - Программа уникальная, в субъектах таких нет. Она обкатана, имеет хорошие результаты. В нашей системе здравоохранения отмечают, что после таких реабилитационных смен ребенок меньше обращается в поликлиники, есть отказы от антибиотиков".

| Фото: rodnik-72.ru | Фото: rodnik-72.ru

Около 100 ребят с заболеваниями бронхолегочной системы и атопическим дерматитом приняли в областном реабилитационном центре "Родник" в 2018 году, примерно столько же ожидают по итогам 2019 года. Укрепляют здоровье в учреждении также дети с другими заболеваниями, хронически болеющие и имеющие инвалидность, в том числе с двигательными нарушениями и ДЦП, нарушениями речи.

"У нас оздоравливаются ребята с сахарным диабетом и ожирением. Программой заинтересовались в Минпросвещения, потому что детей с диабетом далеко не везде принимают. Мы разработали специальное меню, с детьми работает эндокринолог, он же врач-педиатр, все специалисты имеют необходимую подготовку", - пояснила руководитель областного реабилитационного центра "Родник" Елена Шмакова.

Роботизированные тренажеры, имитаторы ходьбы, виброплатформы и другое специализированное оборудование используют в центре, чтобы помочь юным пациентам. Внедряют новые методики и программы. Одна из новинок - программа "Семь секретов счастья" - рассчитана на семьи, воспитывающие детей с инвалидностью. Родителей и детей обучают коррекционной работе, организации досуга и быта, проясняют юридические вопросы.

| Фото: rodnik-72.ru | Фото: rodnik-72.ru

"Мы получаем госзадание на реабилитацию детей-инвалидов с родителями и без родителей, на оздоровление часто болеющих детей. В случае софинансирования 20% стоимости путевки оплачивают родители, 80% - областной бюджет. Есть коммерческие путевки - это наши программы "Давай поговорим" и "Будь здоров!", двухнедельный интенсивный курс стоит в пределах 25 тысяч рублей", - уточнила Елена Шмакова.

Помимо получения лечебных процедур, в центре "Родник" ребята могут просто отдохнуть: в каникулярные месяцы учреждение работает как оздоровительный летний лагерь.

Татьяна Ковалева