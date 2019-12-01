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С куклами Японии можно познакомиться в музее-усадьбе Колокольниковых

Общество, 11:27 10 декабря 2019

www.mkrf.ru/ | Фото: www.mkrf.ru/

Выставка "Куклы Японии" откроется в музее-усадьбе Колокольниковых 10 декабря, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

"На выставке представлены куклы, игрушки и другие экспонаты, связанные с праздниками и церемониями страны восходящего солнца. Потребность человека создавать предметы для детских игр и развлечений естественна, поэтому в быту каждого народа присутствуют куклы и игрушки. Но только в Японии уже с древних времен они стали важной частью бытовой и художественной культуры", - говорят организаторы выставки.

Среди экспонатов выставки несколько десятков кукол, выполненных в различных стилях и техниках: куклы итимацу, изображающие детей; фарфоровые куклы; народные игрушки; куклы хина, изображающие императора и императрицу для праздника девочек Хина-мацури.

Вход на выставку 100-150 рублей. Экспозиция будет работать до 20 декабря.

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# выставка , куклы , Япония

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