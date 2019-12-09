Победителей конкурса "Педагог года-2019" определили в опорном вузе

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

30 преподавателей ТИУ стали участниками пятого конкурса профессионального мастерства "Педагог года". Победители определены по номинациям, сообщает пресс-служба вуза.

Победителем в номинации "Профессор года" стал профессор кафедры строительного производства СТРОИН Яков Пронозин.

В номинации "Доцент года" лучшим признана доцент кафедры станков и инструментов ИПТИ Мария Остапенко. Старший преподаватель кафедры менеджмента в отраслях ТЭК ИСОУ Светлана Фролова победила в номинации "Старший преподаватель/Ассистент года".

Педагог нефтегазового отделения МПК Юлия Байбородова стала "Преподавателем года", а "Мастером года" признана преподаватель нефтегазового отделения МПК Анна Вахрамеева.

Светлана Фролова участвовала в конкурсе впервые. "Больше всего в конкурсе запомнилась подготовка к заданиям: сначала казалось, что всё довольно легко – написать эссе или сделать видеоролик, но на деле оказалось трудозатратным и непростым заданием. Это большой, интересный и положительный опыт, и здорово, что мы делились им с другими преподавателями в рамках проведения открытых уроков, в том числе по программе повышения квалификации", — рассказала она.

С полным списком награжденных вы можете ознакомиться здесь.