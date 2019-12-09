Губернатор призвал жителей региона участвовать в вопросах энергосбережения

| Фото: с личной страницы Александра Моора во ВКонтакте | Фото: с личной страницы Александра Моора во ВКонтакте

Энергосберегающие светильники установят на улицах Ишима, Заводоуковска и Тобольска. Сейчас в некоторых муниципалитетах есть перебои с освещением, на некоторых улицах фонари не были установлены, где-то светильники устарели и портят внешний облик улиц. Я полностью согласен с жителями - улицы должны быть чистыми и светлыми, чтобы по ним можно было приятно и безопасно ходить.

Об этом заявил губернатор Александр Моор в своих аккаунтах во ВКонтакте, "Одноклассники" и Instagram.

"В Тюменской области проводится системная работа: заключаются контракты на техническое обслуживание, проектируются и строятся новые сети. В каждом муниципалитете сформирована программа, исполнение которой контролируют не только местные, но и региональные власти, - отметил Моор. - Рассчитываю на помощь жителей: если на вашей улице есть проблемы с освещением, сообщите об этом".

В Ишиме в 2020 году будет разработана проектная документация на строительство пяти километров сетей. По действующим сетям ежегодно заключаются контракты на техническое обслуживание, содержание и электроснабжение сетей освещения.

В Заводоуковске в 2019 году подрядчики заменили фонари уличного освещения на энергосберегающие и установили новые на улицах: Новая, Центральная, Пушкина, Свободы, на пешеходном переходе на ул. Черёмуховой и в парке Машиностроителей. С администрацией Заводоуковского городского округа решается вопрос по заключению контракта на уличное освещение, но есть сложности. Если контракт заключен не будет, рассмотрим вопрос о покупке энергосберегающих светильников на средства бюджета округа, добавил губернатор.

В Тобольске идет активная работа по восстановлению неработающих участков уличного освещения, особенно при благоустройстве дворов. Местные власти внесли предложения в проект городского бюджета на 2020-2022 годы, это позволит провести ремонт сетей, их техническое обслуживание и разработку проектной документации. Кроме того, сети строят в 16 и 12 микрорайонах, на пешеходной зоне с велосипедной дорожкой по проспекту Дзираева, на улице Уватский тракт (от улицы Полонского до микрорайона "Строитель" и от "Строителя" до остановки "Алемасово").

Глава региона призвал жителей: если на вашей улице есть проблемы с освещением, прошу, сообщите об этом!

- Ишим - обращаться по телефонам: 5-66-99 ("Ишимский энергостандарт"), 6-02-01 (МКУ "УЖКХ Ишима") или писать в сообщество "Администрация города Ишима";

- Заводоуковск – по всем проблемам можно звонить по телефону 60-808, диспетчерская работает круглосуточно или писать в сообщество "Заводоуковский городской округ";

- Тобольск — по всем проблемам звонить в диспетчерскую по телефонам: 395-650, 395-655 или писать в сообщество "Администрация города Тобольска";

- Ялуторовск - заявки о неработающем освещении можно оставлять по телефонам: 8(34535) 2-53-99 ("СУЭНКО"), 8 (34535) 2-56-10 (МКУ "Тюменьстройзаказчик") или писать в сообщество "Ялуторовск: официальные новости"

- Тюмень — можно обращаться в сообщество "Тюмень — наш дом" или на сайт.