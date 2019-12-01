На улице Чаплина на весь день отключат светофор

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Два светофора отключат в Тюмени 10 декабря, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения, с 8 до 20 часов обесточат объект на перекрестке ул. Чаплина с ул. Демьяна Бедного, а с 9 до 12 часов не будет работать светофор на пересечении ул. Авторемонтной с ул. Механизаторов.

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.