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Региональный молодежный патриотический форум пройдет в ТюмГУ

Общество, 15:52 10 декабря 2019

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Региональный молодежный патриотический форум пройдет в Тюменском государственном университете 14 декабря, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Мероприятие посвящено предстоящему Году памяти и славы в Российской Федерации. Участники познакомятся с технологиями массового вовлечения студенческой молодежи в мероприятия гражданско-патриотической направленности. Также будут презентованы федеральные и региональные проекты, приуроченные к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Приглашаются студенты высших учебных заведений и учреждений среднего профессионального образования, учащиеся старших классов средних общеобразовательных учреждений, молодые специалисты в сфере патриотического воспитания, руководители студенческих объединений патриотической направленности. Возраст участников от 14 до 30 лет.

Форум будет проходить с 10 до 18 часов на базе вуза по адресу ул. Володарского, 6.

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# молодежь , патриотизм , ТюмГУ

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