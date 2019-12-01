Тюменский производитель лыж и гусеничного оборудования на треть увеличил экспорт

| Фото: со страницы "Сноурайдер" во ВКонтакте | Фото: со страницы "Сноурайдер" во ВКонтакте

Комплекты лыж и гусеничного оборудования "Сноурайдер" собственного производства впервые отправил в Словакию один из региональных экспортеров, сообщает Центр поддержки экспорта Тюменской области.

По данным представителей компании, контракт со словаками стал успешным завершением внешнеэкономической деятельности 2019 года. Предприятие экспортировало 30 комплектов для сноубайков на сумму более 6 млн рублей. Объем поставок вырос примерно на 30 % по сравнению с показателями 2018 года.

Около четверти производимого оборудования поставляется в Японию, Испанию, Андорру, Румынию, Грузию, Казахстан и Польшу. Недавно тюменский производитель отправил продукцию в Гренландию. В Центре поддержки экспорта отмечают, чаще всего заказчиками тюменских лыж и гусеничной подвески, которые превращают мотоцикл в сноубайк, являются спортсмены.

Почти все комплектующие для лыж изготавливаются компанией в Тюмени. Только гусеничную ленту заказывают на одном из российских заводов, несколько запчастей привозят из-за границы.

Компания вышла на международный рынок при содействии правительства региона около двух лет назад.

"Наши специалисты оказали поддержку на стадии оформления и перевода коммерческих предложений, сертификации продукции, а также в организации участия представителей предприятия в международных выставках. В остальном решающую роль сыграло высокое качество изготавливаемых лыжных комплектов и грамотно выстроенная логистика. С компанией работает пять европейских дилерских центров. В планах открыть представительства во Франции, США и Канаде", - рассказал руководитель Центра поддержки экспорта Тюменской области Сергей Полухин.