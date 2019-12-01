Театральный бал-маскарад пройдет в Тобольске
Театральный бал-маскарад стартует в Тобольском драматическом театре им. П.П. Ершова 13 декабря в 20 часов.
Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" куратор "Губернского бала" Алена Коломейцева, мероприятие проводится в Тобольске четвертый год. Ежегодно он собирает не менее 150 жителей города и региона.
Тематика бала 2019 года — театральный бал-маскарад. В начале бала гостей ждет постановка, затем пройдут танцевальные игры и мастер-классы по танцам. Будет работать литературная гостиная, в которой актеры Тобольского драматического театра им. П. П. Ершова прочитают стихотворения классиков.
"Посетители смогут насладиться романсами. Местные музыканты будут играть на фортепиано и скрипках. Художники будут рисовать портреты гостей. На бал приедут актеры тюменского театра "Чудейство", они будет встречать гостей на ходулях", — добавила Алена Коломейцева.
По ее словам, организатором мероприятия выступает "Опора России" — общероссийская организация малого и среднего предпринимательства, одной из целей является укрепление деловых и личностных контактов, сотрудничества и взаимопонимания между бизнесом и властью.
Вход — по пригласительным и билетам.
Инна Пахомова