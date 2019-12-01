Более сорока горок и катков откроют в Тобольске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

27 горок и 14 ледовых катков порадуют тоболяков этой зимой, сообщает администрация города.

Деревянные и снежные горки расположатся на территории всех городских школ, а также в 10-м микрорайоне у кафе "Нафаня", в микрорайоне Левобережье на ул. Раздольной, в "Сквере выпускников" в 7-м микрорайоне и у Тобольского кремля.

Уже сейчас тоболяки могут посетить ледовые катки в микрорайоне Сумкино, Менделеево, в спорткомплексе "Энтузиаст", возле лицея и у школ № 2, 12, 14, 17 и 18.

Кроме того, есть действующий каток на стадионе "Тобол", а до конца 2019 года появятся еще четыре у школ № 15, 16, 20 и гимназии им. Н. Д. Лицмана.