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Более сорока горок и катков откроют в Тобольске

Общество, 16:47 10 декабря 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

27 горок и 14 ледовых катков порадуют тоболяков этой зимой, сообщает администрация города.

Деревянные и снежные горки расположатся на территории всех городских школ, а также в 10-м микрорайоне у кафе "Нафаня", в микрорайоне Левобережье на ул. Раздольной, в "Сквере выпускников" в 7-м микрорайоне и у Тобольского кремля.

Уже сейчас тоболяки могут посетить ледовые катки в микрорайоне Сумкино, Менделеево, в спорткомплексе "Энтузиаст", возле лицея и у школ № 2, 12, 14, 17 и 18.

Кроме того, есть действующий каток на стадионе "Тобол", а до конца 2019 года появятся еще четыре у школ № 15, 16, 20 и гимназии им. Н. Д. Лицмана.

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# горки , катки , Тобольск

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