WorldSkills расширит инфраструктуру центров профобучения старшего поколения

| Фото: АСИ | Фото: АСИ

WorldSkills расширит инфраструктуру центров профессионального обучения людей старшего поколения и охватить все регионы страны в 2020 году. Об этом рассказала директор WorldSkills Academy Светлана Крайчинская на первом форуме WorldSkills "Навыки мудрых", сообщает Агенство стратегических инициатив.

"Очень интересная тема – содействие самозанятости, поддержка малого и среднего бизнеса. Мы хотим совместить предложения регионов с теми программами, по которыми мы обучаем, чтобы человек мог посмотреть, какие в регионе есть вакансии, меры поддержки и все это – по принципу одного окна. Пилотировать проект мы будем в Краснодарском крае", - отметила Светлана Крайчинская.

Добавим, в мае 2019 года 180 человек из 20 регионов РФ приняли участие в национальном чемпионате профмастерства для людей возраста 50+ "Навыки мудрых". Они состязались по 26 компетенциям в пяти профобластях. 66 участников чемпионата получили награды. Аналогичный чемпионат состоялся на WorldSkills Hi-Tech в октябре.