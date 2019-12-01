Тюменское УФАС России проведет заочные публичные обсуждения

| Фото: tyumen.fas.gov.ru | Фото: tyumen.fas.gov.ru

Публичные обсуждения результатов правоприменительной практики Тюменского УФАС России в заочной форме проведет управление Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области.

Видеодоклады будут размещены 10 декабря в 16 часов на официальном сайте Тюменского УФАС России во вкладке "Публичные обсуждения".

Публичные обсуждения посвящены практике применения антимонопольного законодательства, законодательства о рекламе и законодательства о государственных закупках на территории региона.

В ходе публичных обсуждений будут освещены следующие темы:

1. Актуальные вопросы выявления и пресечения деятельности картелей;

2. Практика по включению в реестр недобросовестных подрядных организаций;

3. Контроль за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Все заинтересованные лица могут направить свои вопросы, замечания и предложения по адресу электронной почты: to72@fas.gov.ru.с пометкой "Публичные обсуждения".

Для уточнения организационных вопросов обращаться по тел. 8 (3452) 503-155, е-mail: to72@fas.gov.ru.