Новую спортивную площадку открыли на базе центра "Алый парус" в Тюмени

| Фото: ЦСП72 во ВКонтакте | Фото: ЦСП72 во ВКонтакте

Новую спортивную площадку открыли на базе детского морского центра "Алый парус" (ул. Макарова, 11) 10 декабря, сообщает Тюменский центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий.

Площадка состоит из зоны воркаута, силовых тренажеров и оборудования для выполнения нормативов ГТО. Заниматься на ней могут люди разного возраста.

Право перерезать ленту предоставили послу ГТО Тюменской области Наталье Проскуряковой и начальнику отдела спорта департамента спорта и молодежной политики Тюмени Сергею Борисевичу. Наталья Проскурякова вручила воспитанникам ДМЦ "Алый парус" квалификационные книжки, подтверждающие разряды по видам спорта и протестировала оборудование на новой площадке.

На открытии гостей ждал радушный прием с чаем и выпечкой от директора морского центра Дмитрия Потреба, а также зажигательная разминка со всеми участниками спортивного праздника от педагога Александры Кузаковой. Для подготовки и выполнения норм ГТО в центр тестирования ДМЦ "Алый парус" приглашают всех желающих.

Спортивную площадку построили в рамках федеральной программы "Спорт — норма жизни" национального проекта "Демография".