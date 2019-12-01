Образовательный интенсив Art&Science состоится в "Точке кипения" в Тюмени

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Образовательный интенсив Art&Science начнется в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) в Тюмени 11 декабря в 15 часов.

В 15 часов 15 минут участников ожидает лекция-диалог "Наука и искусство: совмещение несовместимого" от местных экспертов — руководителя центра роботехники и автоматизированных систем управления "РИО-Центр" Айдарбека Ережепова, а также руководителя центра научного творчества и робототехники "Фаблаб" Дмитрия Яковлева.

В 16 часов 30 минут начнется деловая игра, разработанная автором "Атласа профессий будущего" Дмитрием Судаковым. В процессе школьники смогут прикоснуться к профессиям будущего, попробовать себя в них, понять, какой набор компетенций нужен для них.

"Основная миссия нашего проекта — развеять мифы и страхи о том, что роботы заменят деятельность человека. Перед будущими абитуриентами выступят эксперты, которые своими достижениями доказали, как классно в науку и искусство вписываются современные достижения в области IT-индустрии", — поделилась куратор проекта Art&Science Анна Авхимович.

Зарегистрироваться можно по ссылке. Принять участие в однодневном образовательном интенсиве могут учащиеся 9-11 классов, студенты начальных курсов и их родители.

Проект Art&Science — результат деятельности одноименной команды во время участия в образовательной программе "ПроПроекты: модульная школа". На протяжении месяца участники учились создавать и продвигать социальные проекты: проходили теоретическое и практическое обучение по четырем модулям, после чего получили средства на реализацию собственных идей. 14 декабря все команды-участники встретятся на финальном событии, где продемонстрируют свои достижения.