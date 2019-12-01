Тюменская семья выиграла в лотерею миллион рублей

| Фото: Центр "Столото" | Фото: Центр "Столото"

Андрей и Наталья Трегубовы стали обладателями одного миллиона рублей. Удачным для жителей Тюмени стал 1306-й тираж "Русского лото", сообщает пресс-служба центра "Столото".

Билеты на ближайший тираж покупали оба супруга. Наталья в киоске "Столото", а Андрей приобрел счастливый билет на сдачу в отделении почты.

"Уселись перед телевизором смотреть программу, и дочь со вздохом сказала, что хочет на отдых. Я ей ответила, мол, выиграем миллион и поедем, — рассказывает победительница. — Когда у мужа в билете осталось два незачеркнутых числа, я бросила свой и подбежала к нему. Слышим, ведущий говорит: "Стоп игра". Смотрим, все числа в его билете зачеркнуты. Дух захватило от переполнявших нас эмоций, ведь мы выиграли!"

Семья потратит деньги на ремонт в квартире и погашение ипотеки. Часть оставят на поездку в отпуск, как и хотела дочь.

Андрей работает сантехником, Наталья — экономистом. Семья любит путешествовать. Летом объездили Крым, а Новый год планируют встретить в Ханты-Мансийске.

Напомним, в "Русском лото" состоится розыгрыш новогоднего тиража, по итогам которого в стране может появиться первый лотерейный миллиардер. Кроме того, будут разыграны миллионы других призов.