11 декабря в Тюмени пасмурно и тепло, вечером снегопад
Минус 3 - минус 1 градус Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени 11 декабря, прогнозирует сервис Gismeteo.
Синоптики обещают преимущественно пасмурную погоду, к вечеру - снегопад.
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-5 метров в секунду, порывы могут достигать 9 метров в секунду.
Атмосферное давление днем около нормы - 755 мм. рт. ст. Вечером оно снизится до показателя в 750.
Заход солнца в 15 часов 55 минут. Долгота дня 6 часов 49 минут.