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11 декабря в Тюмени пасмурно и тепло, вечером снегопад

Общество, 07:30 11 декабря 2019

Минус 3 - минус 1 градус Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени 11 декабря, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают преимущественно пасмурную погоду, к вечеру - снегопад.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-5 метров в секунду, порывы могут достигать 9 метров в секунду.

Атмосферное давление днем около нормы - 755 мм. рт. ст. Вечером оно снизится до показателя в 750.

Заход солнца в 15 часов 55 минут. Долгота дня 6 часов 49 минут.

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# погода в Тюмени

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