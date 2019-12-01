Акция "Тюменский десант" стартовала в Тюмени

| Фото: Тюменский областной студенческий отряд во Вконтакте | Фото: Тюменский областной студенческий отряд во Вконтакте

Патриотическая акция "Тюменский десант" стартовала в Тюмени, сообщает Тюменский областной студенческий отряд.

Отряд снежного десанта "Красная Звезда" высадился в школе № 43 . Ребята провели для самых маленьких мастер-класс по изготовлению деревянных значков и кормушек для птиц, спортивную эстафету. С учениками 5-8 классов состоялись уроки мужества и экологической безопасности, со старшеклассниками бойцы обсудили вопросы кибербезопасности, рассказали об особенностях студенческой жизни и нюансах при поступлении в вуз. Все желающие также смогли побывать на выставке, посвященной всероссийской патриотической акции "Снежный десант".

16 декабря в школу № 26 выйдет областной студенческий отряд "Хаски", а 18 декабря эстафету добра в школе № 22 примет отряд "Соболь".