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Акция "Тюменский десант" стартовала в Тюмени

Общество, 16:55 11 декабря 2019

Тюменский областной студенческий отряд во Вконтакте | Фото: Тюменский областной студенческий отряд во Вконтакте

Патриотическая акция "Тюменский десант" стартовала в Тюмени, сообщает Тюменский областной студенческий отряд.

Отряд снежного десанта "Красная Звезда" высадился в школе № 43 . Ребята провели для самых маленьких мастер-класс по изготовлению деревянных значков и кормушек для птиц, спортивную эстафету. С учениками 5-8 классов состоялись уроки мужества и экологической безопасности, со старшеклассниками бойцы обсудили вопросы кибербезопасности, рассказали об особенностях студенческой жизни и нюансах при поступлении в вуз. Все желающие также смогли побывать на выставке, посвященной всероссийской патриотической акции "Снежный десант".

16 декабря в школу № 26 выйдет областной студенческий отряд "Хаски", а 18 декабря эстафету добра в школе № 22 примет отряд "Соболь".

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# студенческий отряд , Тюменский областной студенческий отряд

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