Голышманово примет турнир по вольной борьбе
| Фото: golyshmanovo.admtyumen.ru
Традиционный турнир по вольной борьбе на приз главы Голышмановского городского округа состоится на стадионе "Центральный" 14 декабря. На соревнования приедут более 200 участников, сообщает администрация муниципального образования.
Ожидается, что в турнире примут участие 15 команд из Кемеровской, Курганской, Челябинской,Тюменской, Свердловской областей, Пермского и Красноярского края, Югры, Казахстана.
В составе сборных выступят чемпионы и призеры европейских первенств, всероссийских и международных турниров. Поединки начнутся в 9 часов. Торжественное открытие турнира - в 12 часов.