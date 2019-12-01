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Голышманово примет турнир по вольной борьбе

Спорт, 10:00 12 декабря 2019

golyshmanovo.admtyumen.ru | Фото: golyshmanovo.admtyumen.ru

Традиционный турнир по вольной борьбе на приз главы Голышмановского городского округа состоится на стадионе "Центральный" 14 декабря. На соревнования приедут более 200 участников, сообщает администрация муниципального образования.

Ожидается, что в турнире примут участие 15 команд из Кемеровской, Курганской, Челябинской,Тюменской, Свердловской областей, Пермского и Красноярского края, Югры, Казахстана.

В составе сборных выступят чемпионы и призеры европейских первенств, всероссийских и международных турниров. Поединки начнутся в 9 часов. Торжественное открытие турнира - в 12 часов.

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# вольная борьба , Голышмановский городской округ

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