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Туристам из Тюменской области оказали помощь в горах Крыма

Общество, 12:33 11 декабря 2019

ГУ МЧС России по Республике Крым | Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым

Жителям Тюменской области, заблудившимся в горах Крыма, помогли выбраться спасатели, сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым.

Сообщение о том, что требуется помощь мужчине и женщине, которые не могут самостоятельно покинуть горно-лесную местность, поступило в службу спасения 9 декабря в 18 часов. Отделение поисково-спасательной группы выдвинулось в район Мраморных пещер на автомобиле повышенной проходимости.

Спасатели быстро определили точное место, где находятся туристы — на тропе между "Мраморной пещерой" и "Эмине-Баир-Хосар". Выяснилось, что с наступлением темноты мужчина и женщина потеряли ориентиры.

Спасатели эвакуировали туристов к центральной автостанции Симферополя. После с ними провели профилактическую беседу по правилам безопасности на туристических маршрутах. Пара в медицинской помощи не нуждалась.

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# ГУ МЧС России , Крым , спасатели , туристы

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