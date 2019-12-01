Туристам из Тюменской области оказали помощь в горах Крыма

| Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым | Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым

Жителям Тюменской области, заблудившимся в горах Крыма, помогли выбраться спасатели, сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым.

Сообщение о том, что требуется помощь мужчине и женщине, которые не могут самостоятельно покинуть горно-лесную местность, поступило в службу спасения 9 декабря в 18 часов. Отделение поисково-спасательной группы выдвинулось в район Мраморных пещер на автомобиле повышенной проходимости.

Спасатели быстро определили точное место, где находятся туристы — на тропе между "Мраморной пещерой" и "Эмине-Баир-Хосар". Выяснилось, что с наступлением темноты мужчина и женщина потеряли ориентиры.

Спасатели эвакуировали туристов к центральной автостанции Симферополя. После с ними провели профилактическую беседу по правилам безопасности на туристических маршрутах. Пара в медицинской помощи не нуждалась.