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"Декабристские вечера" в Ялуторовске стартовали с шахматного турнира

Общество, 11:16 11 декабря 2019

Дворец культуры центр «Арт-Вояж» | Фото: Дворец культуры центр «Арт-Вояж»

Шахматный турнир, посвященный барону Василию Карловичу фон Тизенгаузену, прошел в в школе им. Декабристов, сообщает ялуторовский Дворец культуры центр "Арт-Вояж".

Всего 17 учеников со второго- пятого классов приняли участие в интеллектуальном сражении. По итогам лучшими игроками признаны Иван Невзоров, Алексей Назаров и Лев Ухалов.

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11 декабря ялуторовчане и гости города примут участие в митинге, посвященном открытию XXXI областного историко-культурного фестиваля "Декабристские вечера".

Зрителям будет представлена концертная программа с участием симфонического оркестра и Хоровой капеллы тюменской филармонии.

Напомним, в этот раз на фестивале решено возобновить и сделать традиционными Якушкинские чтения. По словам заведующей музея декабристов Ирины Петелиной, Якушкинские чтения – это обмен информацией о декабристах, изысканиях в этой сфере. Они начнутся в музее Торговые ряды 12 декабря в 10 часов.

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# декабристские вечера , шахматы , Ялуторовск

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