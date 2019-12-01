Тюменская делегация работает на международной выставке "Безопасность и охрана труда"

| Фото: vdnh.ru | Фото: vdnh.ru

Тюменская делегация принимает участие в международной специализированной выставке "Безопасность и охрана труда", проходящей в ВДНХ. В ее составе заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев, представители государственной инспекции труда, регионального отделения фонда социального страхования и работодатели, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

С 10 по 13 декабря выставка "Безопасность и охрана труда" соберет на одной площадке более 450 компаний и 15 тыс. специалистов из 22 стран мира. В экспозиции — новинки рынка и современные технологии в области средств индивидуальной защиты.

Посетители смогут ознакомиться с текущими достижениями как отечественных, так и зарубежных производителей и поставщиков средств индивидуальной защиты. В рамках деловой программы будут обсуждаться проблемы охраны труда работников на высоте и в замкнутых пространствах, а также впервые состоится конкурс журналистских работ на тему охраны труда и культуры безопасности.

Ежегодно на выставке выставляются более 7 тыс. экспонатов, что дает очень хорошие возможности руководителям подбирать необходимые виды средств индивидуальной защиты, а также получать рекомендации и консультации по их применению и по соответствующим международным и национальным нормам и правилам.