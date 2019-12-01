Шествие Дедов Морозов пройдет по Ялуторовску

| Фото: "Культура и туризм города Ялуторовска" во ВКонтакте | Фото: "Культура и туризм города Ялуторовска" во ВКонтакте

Парад–шествие Дедов Морозов и Снегурочек пройдет в Ялуторовске 22 декабря, сообщает комитет по культуре и туризму администрации города.

Сбор участников и регистрация стартуют на площади Памяти в 15 часов 45 минут. В 16 часов 30 минут новогодние персонажи пойдут до Сретенской площади, на которой зажгут главную городскую елку и откроют ледовый городок.

Как отмечают в комитете по культуре и туризму администрации Ялуторовска, предновогоднее мероприятие уже несколько лет подряд собирает множество участников и зрителей, сказочный парад обещает быть максимально творческим и веселым.

Набор участников театрализованного шествия продолжается. Подать заявку можно не позднее 18 декабря в "Арт-Вояж" (ул. Революции, 44, каб. №309). Ознакомиться с положением и формой заявки можно здесь.