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Шествие Дедов Морозов пройдет по Ялуторовску

Общество, 13:17 11 декабря 2019

"Культура и туризм города Ялуторовска" во ВКонтакте | Фото: "Культура и туризм города Ялуторовска" во ВКонтакте

Парад–шествие Дедов Морозов и Снегурочек пройдет в Ялуторовске 22 декабря, сообщает комитет по культуре и туризму администрации города.

Сбор участников и регистрация стартуют на площади Памяти в 15 часов 45 минут. В 16 часов 30 минут новогодние персонажи пойдут до Сретенской площади, на которой зажгут главную городскую елку и откроют ледовый городок.

Как отмечают в комитете по культуре и туризму администрации Ялуторовска, предновогоднее мероприятие уже несколько лет подряд собирает множество участников и зрителей, сказочный парад обещает быть максимально творческим и веселым.

Набор участников театрализованного шествия продолжается. Подать заявку можно не позднее 18 декабря в "Арт-Вояж" (ул. Революции, 44, каб. №309). Ознакомиться с положением и формой заявки можно здесь.

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# Новый год , парад , праздники , шествие

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