За долги по ЖКХ тюменец лишился иномарки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Из-за долгов по коммунальным платежам тюменец лишился автомобиля Toyota Vista. Сумма долга составила 202 тыс. рублей, сообщает областное управление службы судебных приставов.

Долгое время тюменец игнорировал выставленные ресурсоснабжающей организацией счета за коммунальные услуги и требования судебного пристава добровольно оплатить задолженность.

В настоящее время на исполнении у судебных приставов области находится 42 тыс. 489 производств о взыскании задолженностей за услуги ЖКХ, а по долгам в отношении ТЭК — 86 тыс. 708 производств.