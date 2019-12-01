Семь случаев кори зарегистрировал региональный Роспотребнадзор

| Фото: www.tobmed.ru | Фото: www.tobmed.ru

Семь случаев кори зарегистрировал тюменский Роспотребнадзор в регионе с 16 ноября по 10 декабря 2019 года. Ситуация находится на особом контроле, заверяет ведомство.

Корь зафиксирована в Заводоуковском городском округе - один случай, в Исетском районе - четыре случая и в Тюмени - два случая. Все заболевшие дети не прививались против кори.

По предварительным результатам эпидемиологического расследования, предположительно зарегистрированные случаи кори связаны с контактом с больной корью, приехавшей из Надыма (ЯНАО). Она находилась в области с 8 по 12 ноября.

Роспотребнадзор совместно с департаментом здравоохранения Тюменской области и медицинскими организациями провели дополнительные противоэпидемические мероприятия. Специалисты осмотрели всех контактных - это более 10 тыс. контактных, в том числе более 8 тыс. детей. Медики наблюдали за ними 21 день.

Также дополнительно провели вакцинацию против кори по эпидемическим показаниям подлежащих контактных лиц: привили 711 человек, из них 520 детей. Эксперты провели заседания санитарно-противоэпидемических комиссий Исетского района и Заводоуковского городского округа.

Специалисты утвердили план дополнительных профилактических мероприятий, направленных на предупреждение распространения кори среди населения Тюменской области и проведение подчищающей иммунизации против кори среди лиц с отказами от прививок, в том числе по религиозным убеждениям.

Корь – это вирусная инфекционная болезнь, передающаяся от человека к человеку воздушно-капельным путем. Опасна своими осложнениями.

Самая эффективная защита от кори – прививка. Прививкам подлежат дети в возрасте 1 год и 6 лет, а также взрослые до 55 лет, не болевшие этой инфекцией, не привитые, не имеющие сведений о прививке и привитые однократно.

Профилактические прививки проводятся бесплатно за счет средств федерального бюджета в лечебно-профилактических учреждениях по месту жительства населения.