Премьера мюзикла #СчастливымБуду пройдет в Тюмени весной 2020 года

| Фото: "Мюзикл "Счастливым буду" для детей и подростков" во ВКонтакте | Фото: "Мюзикл "Счастливым буду" для детей и подростков" во ВКонтакте

Около 30 талантливых детей и подростков объединит мюзикл #СчастливымБуду, который поставит театр-студия "Быть". Музыкальный спектакль представят тюменцам в апреле 2020 года.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" режиссер театра-студии "Быть" Артем Васильев, мюзикл будет поставлен при поддержке президентский грант на второй свой мюзикл. "Первый мюзикл, получивший поддержку Фонда президентских грантов, назывался "Реальный двор". В этот раз у нас осталась практически та же команда профессиональных педагогов. В этом году добавились профессиональный композитор и аранжировщик, который сотрудничает с авторами композиций к сериалам "Смешарики", "Летающие звери" Мариной Ландой и Сергеем Васильевым", — поделился Артем Васильев.

Новый мюзикл поставят по мотивам произведения Анны Гавальды "35 кило надежды". Это история о ребенке, у которого не складываются дела в школе. Единственным человеком, который поддерживает мальчика, является его дедушка. Он учит внука тому, что необходимо что-то делать, трудиться, чтобы быть счастливым. По словам Артема Васильева, мюзикл расскажет о том, как детям бывает тяжело и как важно быть рядом.

Режиссер театра-студии "Быть" подчеркнул, что #СчастливымБуду будет полностью авторским мюзиклом. Артем Васильев сам пишет тексты песен для спектакля.

22 декабря в 16 часов в спортивно-оздоровительном центре "Зодчий" начнется кастинг актеров среди талантливых детей и подростков в возрасте от девяти до 16 лет. На испытании ребятам предложат спеть или станцевать. С детьми проведут занятия по актерскому мастерству, сценической речи, вокалу, хореографии. После этого будет поставлен мюзикл. Десять бесплатных показов планируют организовать в апреле. Авторы спектакля ожидают, что игру юных актеров смогут оценить четыре тыс. 200 тюменских школьников. В дальнейшем его планируют представить на фестивалях.

"Жизнь этого мюзикла будет довольно насыщенной. Из детей, которых мы выберем, будет сформирована труппа первого в Тюмени детско-подросткового музыкального театра, работающего в профессиональном ключе. В принципе в России мало таких театров. Предыдущий мюзикл "Реальный двор" мы показывали много раз, он собрал только положительные отзывы. Поэтому мы решили сформировать такую труппу", — добавил режиссер театра-студии "Быть".

Зарегистрироваться на кастинг можно по ссылке. По вопросам обращаться по телефону: 8-919-938-97-30.

Инна Пахомова