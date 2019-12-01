Выставка о Ямале представлена в Дюссельдорфе

| Фото: yanao.ru | Фото: yanao.ru

Персональная выставка ямальского фотографа Сергея Черкашина "О Ямале с любовью" открылась в Германии, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

Выставка познакомит жителей и гостей Дюссельдорфа с арктическим регионом, его уникальной природой, людьми, предприятиями топливно-энергетического комплекса, северными городами и поселками.

Ее проведение инициировал председатель российско-германского общества дружбы "Ямал-Дюссельдорф", руководитель общественной организации соотечественников "Признание, доверие, перспектива" Сергей Аруин.

"Фотография – это застывшее мгновение жизни, а фотограф – летописец. Ямал в моем объективе уже двадцать пять лет. За эти годы отснято множество событий и людей. С течением времени многие фото становятся ценными историческими фактами", – сказал Сергей Черкашин, представляя свои работы.

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Особый интерес у немецкой публики вызвали зарисовки из жизни коренных малочисленных народов Севера. В 2017 году работы Сергея Черкашина были представлены в рамках проведения Дней Ямала в Дюссельдорфе.