Тюменских школьников приглашают к участию в Индустриальной олимпиаде

| Фото: департамент образования и науки Тюменской области | Фото: департамент образования и науки Тюменской области

Регистрация на Индустриальную олимпиаду 2020 года открылась в Тюменском индустриальном университете. К участию приглашают школьников 4-11 классов со всей страны. Для участия необходимо пройти онлайн-регистрацию до 25 февраля, сообщает пресс-служба ТИУ.

Олимпиада проводится в два тура. Отборочный тур - с 13 января по 25 февраля 2020 года в формате онлайн-тестирования. Задания представляют собой вопросы с выбором варианта ответа.

Заключительный тур пройдет в очной форме на базе "Ребячьей республики" с 22 по 28 марта 2020 года. В нем будут оцениваться выполненные участниками работы по решению заданий по направлениям: нефтегазовое дело, инженерные технологии, архитектура и строительство.

Ознакомиться с положением и регламентом можно на сайте Школы инженерного резерва на странице олимпиады.