В Тюмени ищут лучших слаймеров

| Фото: министерство культуры РФ | Фото: министерство культуры РФ

Около 30 заявок поступило на городской конкурс детского мастерства #PROслайм в Тюмени. Набор участников продолжается.

Тюменцам предлагают выступить в трех номинациях: “Самый большой слайм”, “Самый необычный слайм” и “Лучшая коллекция слаймов”.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства “Тюменская линия” руководитель пресс-службы департамента по спорту и молодежной политики администрации города Елена Калиева, изготовление слаймов — популярная забава современных детей. От юных слаймеров поступило 28 заявок. “Ребятишки делают сторис и предупреждают нас о том, что они выложат свои видео. Количество участников конкурса еще будет расти. Есть одна особенность: слаймы имеют тенденцию засыхать, портиться, даже плесневеть. По этой причине ребята стараются изготовить их и сдать к 20 декабря”, — добавила она.

По хэштегу #PROслайм в группе конкурса можно посмотреть слаймы участников и узнать все новости о конкурсе. Тюменцы приносят организаторам разные лизуны: есть новогодние в виде зеленых елочек. Дети украшают их стразами, звездочками. Есть обычные слаймы, но огромные, участники приносят их даже в тазиках.

Самому маленькому участнику — шесть лет, а возраст самого старшего -13 лет. Самой активной является восьмилетняя тюменка — она заявилась во все три номинации.

Юные тюменцы успевают принести лизуны и подать заявки на участие в конкурсе среди слаймеров до 20 декабря включительно в Тюменский городской многопрофильный центр (ул. 50 лет Октября, 46) на адрес электронной почты: tyumfamily@mail.ru с темой письма "Слайм". С положением и требованиями к заявке можно ознакомиться здесь. Конкурсная комиссия начнет работу с 23 декабря.

Имена победителей назовут 11 января в ТРЦ “Кристалл”. Там в 11 часов на втором этаже торгового центра откроется выставка слаймов, заявленных на городской конкурс детского мастерства.

Инна Пахомова