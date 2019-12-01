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Тобольский медколледж - "Лидер качества" конкурса "100 лучших товаров России - 2019"

Экономика, 20:13 11 декабря 2019

Фото ИА "Тюменская линия"

Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова наградили главным призом "Лидер качества" конкурса "100 лучших товаров России - 2019". Церемония награждения прошла в правительстве Тюменской области 11 декабря.

Тобольский медколледж лидировал в номинации "Услуги населения" за предоставление дополнительного образования детей и взрослых и организацию волонтерского движения. Он также награжден почетным дипломом "Золотая сотня".

Во Всероссийском конкурсе в 2019 году приняли участие 44 предприятия региона, которые предоставили 71 наименование товаров, изделий производственно-технического назначения, художественных промыслов и услуг. По итогам конкурсная комиссия в Москве объявила лауреатами-победителями 21 предприятие Тюменской области.

"Конкурс позволяет показать всю палитру производимых товаров и услуг на территории области, формирует положительный образ региона, который развивается во всех направлениях. Сегодня на конкурентном рынке ты должен постоянно идти вперед, производить новые товары и новые услуги. И то, что предприятия из года в год участвуют, говорит о том, что появляется новая продукция", - отметил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

В "Золотой сотне" также тюменский производитель геосинтетического композитного материала на основе бентонита для противофильтрационной защиты и гидроизоляции BENTOLOCK, BENTOLOCK-STROY. Изобрела, производит и успешно реализует продукцию по всей России и за границей компания "СибСтрой-Экология". Производитель стал лауреатом конкурса в номинации "Продукция производственно-технического назначения". Эту награду вручили также предприятию "Тюмень Прибор", Антипинскому нефтеперерабатывающему заводу, АО "ГМС Нефтемаш" и АО "Сибнефтемаш".

В номинации "Продовольственные товары" лауреатами стали Ишимский винно-водочный завод, Ишимский мясокомбинат, Пышминская птицефабрика, Тобольский городской молочный завод, Ялуторовский мясокомбинат, Боровская птицефабрика и филиал АО "Золотые луга" Ситниковского молочного комбината.

В номинации "Промышленные товары для населения" во всероссийскую сотню вошли НПЦ "Эврика" и ООО "НЕОКОМ". В номинации "Изделия народных и художественных промыслов победила Тобольская фабрика художественных косторезных изделий за скульптуру "Соболь", шкатулку "Роза" и визитницу "Конек-горбунок", также эту награду взял ялуторовский Дворец культуры "Арт-Вояж" за сувенир из белой глины - колокольчик "Конек-горбунок".

В номинацию "Услуги для населения" лучшими стали медико-санитарная часть "Нефтяник", Фонд социального страхования РФ "Тараскуль", Геронтологический центр Ханты-Мансийского автономного округа (г. Сургут).

В номинации "Услуги-производственно-технического назначения" лауреатом стало АО "ПГО "Тюменьгеология".

Всего дипломантами Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России" стали 43 наименования продукции, товаров и услуг 31 предприятия.

Почетным знаком "За достижения в области качества" наградили генерального директора Центра профессионального образования "Акцент" Александра Быстрицкого, генерального директора ООО "Тюмень прибор" Радика Закирова, директора Ишимского мясокомбината Ивана Рыбакова, генерального директора ООО "СибСтрой-Экология" Рустама Утешева, генерального директора научно-производственного предприятия "Сибтехноцентр" Юрия Князева.

"Победа в этом конкурсе не только почетна, но и заслужена: предприятие, которое я возглавляю, на протяжении шестнадцати лет занимается импортозамещением", - заявил Юрий Князев.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" ﻿

Ирина Ромашкина

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# 100 лучших товаров России , Андрей Пантелеев

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