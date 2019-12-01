Тобольский медколледж - "Лидер качества" конкурса "100 лучших товаров России - 2019"

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова наградили главным призом "Лидер качества" конкурса "100 лучших товаров России - 2019". Церемония награждения прошла в правительстве Тюменской области 11 декабря.

Тобольский медколледж лидировал в номинации "Услуги населения" за предоставление дополнительного образования детей и взрослых и организацию волонтерского движения. Он также награжден почетным дипломом "Золотая сотня".

Во Всероссийском конкурсе в 2019 году приняли участие 44 предприятия региона, которые предоставили 71 наименование товаров, изделий производственно-технического назначения, художественных промыслов и услуг. По итогам конкурсная комиссия в Москве объявила лауреатами-победителями 21 предприятие Тюменской области.

"Конкурс позволяет показать всю палитру производимых товаров и услуг на территории области, формирует положительный образ региона, который развивается во всех направлениях. Сегодня на конкурентном рынке ты должен постоянно идти вперед, производить новые товары и новые услуги. И то, что предприятия из года в год участвуют, говорит о том, что появляется новая продукция", - отметил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

В "Золотой сотне" также тюменский производитель геосинтетического композитного материала на основе бентонита для противофильтрационной защиты и гидроизоляции BENTOLOCK, BENTOLOCK-STROY. Изобрела, производит и успешно реализует продукцию по всей России и за границей компания "СибСтрой-Экология". Производитель стал лауреатом конкурса в номинации "Продукция производственно-технического назначения". Эту награду вручили также предприятию "Тюмень Прибор", Антипинскому нефтеперерабатывающему заводу, АО "ГМС Нефтемаш" и АО "Сибнефтемаш".

В номинации "Продовольственные товары" лауреатами стали Ишимский винно-водочный завод, Ишимский мясокомбинат, Пышминская птицефабрика, Тобольский городской молочный завод, Ялуторовский мясокомбинат, Боровская птицефабрика и филиал АО "Золотые луга" Ситниковского молочного комбината.

В номинации "Промышленные товары для населения" во всероссийскую сотню вошли НПЦ "Эврика" и ООО "НЕОКОМ". В номинации "Изделия народных и художественных промыслов победила Тобольская фабрика художественных косторезных изделий за скульптуру "Соболь", шкатулку "Роза" и визитницу "Конек-горбунок", также эту награду взял ялуторовский Дворец культуры "Арт-Вояж" за сувенир из белой глины - колокольчик "Конек-горбунок".

В номинацию "Услуги для населения" лучшими стали медико-санитарная часть "Нефтяник", Фонд социального страхования РФ "Тараскуль", Геронтологический центр Ханты-Мансийского автономного округа (г. Сургут).

В номинации "Услуги-производственно-технического назначения" лауреатом стало АО "ПГО "Тюменьгеология".

Всего дипломантами Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России" стали 43 наименования продукции, товаров и услуг 31 предприятия.

Почетным знаком "За достижения в области качества" наградили генерального директора Центра профессионального образования "Акцент" Александра Быстрицкого, генерального директора ООО "Тюмень прибор" Радика Закирова, директора Ишимского мясокомбината Ивана Рыбакова, генерального директора ООО "СибСтрой-Экология" Рустама Утешева, генерального директора научно-производственного предприятия "Сибтехноцентр" Юрия Князева.

"Победа в этом конкурсе не только почетна, но и заслужена: предприятие, которое я возглавляю, на протяжении шестнадцати лет занимается импортозамещением", - заявил Юрий Князев.

Ирина Ромашкина