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Оксфордский Российский фонд назвал стипендиатов осеннего конкурса

Общество, 11:30 13 декабря 2019

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Итоги осеннего конкурса Оксфордского Российского фонда подвели в Тюменском государственном университете, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В конкурсе принимали участие магистранты и аспиранты гуманитарных направлений подготовки. В список аспирантов первого года обучения, которым по решению попечительского совета назначена стипендия Оксфордского Российского фонда, вошли Анастасия Богданова, Александр Степанов, Сона Давтян, Анастасия Дроздова, Анна Исакова и Владимир Петров.

В список магистрантов, которым назначена стипендия, вошли 33 человека. Полный список размещен на сайте ТюмГУ.

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# Оксфордский Российский фонд , стипендия , ТюмГУ

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