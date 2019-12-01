Оксфордский Российский фонд назвал стипендиатов осеннего конкурса
| Фото: ТюмГУ
Итоги осеннего конкурса Оксфордского Российского фонда подвели в Тюменском государственном университете, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.
В конкурсе принимали участие магистранты и аспиранты гуманитарных направлений подготовки. В список аспирантов первого года обучения, которым по решению попечительского совета назначена стипендия Оксфордского Российского фонда, вошли Анастасия Богданова, Александр Степанов, Сона Давтян, Анастасия Дроздова, Анна Исакова и Владимир Петров.
В список магистрантов, которым назначена стипендия, вошли 33 человека. Полный список размещен на сайте ТюмГУ.