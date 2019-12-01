Тюменская область имеет лучшие показатели в УФО по кассовому исполнению нацпроектов

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Тюменская область имеет лучшие показатели в Уральском федеральном округе по кассовому исполнению реализации национальных проектов. Об этом заявил главный федеральный инспектор Дмитрий Кузьменко.

"Это говорит о значительном потенциале области для успешной реализации национальных проектов, — пояснил Дмитрий Кузьменко. - Дать эффект, то есть повысить качество жизни каждого человека, нацпроекты могут только при комплексной реализации, при планировании мероприятий на системной основе".

На реализацию национальных проектов из региональных бюджетов в 2019 году в целом по Уральскому федеральному округу, как сообщает пресс-служба главного федерального инспектора, выделено 147 млрд рублей. Трансферты из федерального бюджета составят более 40 млрд рублей.

По оценке аппарата полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе, реализация национальных проектов в Тюменской области, хотя и имеет некоторые недостатки, проходит достаточно успешно. "В регионе наработаны и внедрены передовые практики и технологии, которые могут быть использованы в других регионах", — считает Дмитрий Кузьменко.

Тюменская область по многим социально-экономическим показателям лидирует в российских рейтингах. Регион - в тройке лидеров Национального инвестиционного рейтинга, в топе по предоставлению медицинских услуг. Тюмень — лучший город по качеству жизни населения. Это накладывает на региональную власть обязательства по удержанию столь высокого уровня и обеспечению повышенных требований жителей.

Итоги социологических опросов показывают, что меньше половины респондентов полностью удовлетворены медицинской помощью, треть — отрицательно оценивают состояние системы школьного образования и экологическую ситуацию. Необходим подробный анализ общественного запроса, чтобы понять первоочередные потребности граждан. Именно на их обеспечение направлены национальные проекты.