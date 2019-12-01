Робинзон Крузо зимовал в Тобольске и проездом был в Тюмени, рассказали организаторы туристского конкурса

| Фото: Центр туризма и краеведения Тюмень во "ВКонтакте" | Фото: Центр туризма и краеведения Тюмень во "ВКонтакте"

Итоги областного смотра-конкурса по туристско-краеведческой деятельности "Премия Робинзона Крузо", название которому в 2011 году дал журналист, краевед-писатель Владимир Полищук, подвели в Тюмени. Оказывается, во второй части книги Робинзон отправился в Сибирь, перезимовал в Тобольске и проездом был в Тюмени.

На церемонии награждения определили лучших экскурсоводов, путешественников и школьные музеи.

По информации организатора мероприятия, методиста центра туризма и краеведения Дворца творчества "Пионер" Раисы Шабановой, конкурс прошел в девятый раз и собрал 47 участников с юга области в трех номинациях. Владимир Полищук стал почетным гостем премии.

Среди юных экскурсоводов первое место заняла Полина Балашова из Исетского района, второе место досталось Елене Дубровиной и Владиславу Мартынову, на третьем месте - Алена Наумчик. Все эти ребята из Упоровского района.

Полина представила экскурсию про старообрядцев своего села. Девушка построила ее в форме театрализованного представления, в котором приняли участие ее одноклассники.

Лучшим музеем образовательного учреждения признан исторический музей Армизонской школы, серебро завоевал "След" Суерской школы Упоровского района, третье место досталось краеведческому музею Равнецкой школы Ишимского района.

"Организация премии на высшем уровне! Мы участвуем в конкурсе с момента его создания в 2011 году. Вообще, я преподаю математику, но много лет занимаюсь краеведением и стараюсь привить детям любовь к родному краю, к своим истокам. На музейной работе выросло не одно поколение юных краеведов. К примеру, замечательные экскурсоводы одиннадцатиклассница Оксана Нерадовских и десятиклассник Максим Печорин. А подобные конкурсы еще больше стимулируют интерес ребят. От победы переполняют эмоции, очень приятно, что моя работа, работа всего нашего коллектива была так высоко оценена", - подчеркнула руководитель армизонского школьного музея Валентина Яковлева.

Лучшим путешествием в 2019 году стал водный поход "Школы юного путешественника" из Тобольска по реке Юрюзани на Южном Урале. Второе место взяла команда тюменских автотуристов во главе с Михаилом Сосниным, совершившая путешествие по Южному Уралу.

Третье место разделили туристы из ялуторовского центра творчества детей и молодежи под руководством Артема Исакова с путешествием на Белуху в Горном Алтае и туристы из тюменского клуба "Дикит" под предводительством Александра Важенина с путешествием по Горному Кавказу.

Победителям вручили дипломы и статуэтки, участникам – свидетельства. Конкурсантам достались также памятные призы, сертификаты и благодарственные письма.

Организаторы добавили, что в рамках "Премии Робинзона Крузо" наградили также участников фотоконкурса "Лучшая туристская семья".

"В следующем году конкурс будет юбилейным, десятым. Количество номинаций увеличится до шести. Планируем немного изменить формат премии и каждую номинацию приурочить к одному из мероприятий, которые проводятся в течение года", - рассказала Раиса Шабанова.

Инна Кондрашкина