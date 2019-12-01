В Тюмени запустили новый водовод

| Фото: пресс-служба ООО «Тюмень Водоканал» | Фото: пресс-служба ООО «Тюмень Водоканал»

Участок нового водовода, построенного в районе ул. Мельзаводская, запустили в областной столице, сообщает пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал".

Специалисты провели работы по подключению к городской системе водоснабжения вновь построенного участка трубопровода протяженностью более четырех километров в течение суток.

"Старый трубопровод от деревни Воронина до улицы Коммунистической построен в 1983 году. Он находился в аварийном состоянии, проходил по пойме реки и в период разлива было сложно выявлять и устранять нештатные ситуации. На новый водовод производитель трубы дает гарантию 50 лет. Поскольку это один из основных водоводов, питающих город, замена аварийного участка значительно повысит надежность всей системы водоснабжения областного центра, а также снизит потери питьевой воды при транспортировке от водоочистных сооружений потребителям", — рассказал директор по производству ООО "Тюмень Водоканал" Виталий Гурский.

Напомним, реконструкцию водовода провели в рамках реализации концессионного соглашения, заключенного с администрацией Тюмени при участии правительства региона на период с 2017 по 2031 годы. Основные программные мероприятия, направленные на повышение качества водоснабжения и водоотведения, "Росводоканал Тюмень" планирует выполнить до 2023 года.