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Ямальцев на фестивале науки познакомят с жизнью ученых

Общество, 11:52 13 декабря 2019

правительство Ямала | Фото: правительство Ямала

Фестиваль науки пройдет в Лабытнанги 14 и 15 декабря, сообщает правительство Ямала.

Для участников запланированы мастер-классы, занимательные эксперименты и интерактивные игры для детей и взрослых, нескучные лекции ученых и популяризаторов науки. Ямальский археолог из Научного центра изучения Арктики Даниил Тупахин прочитает лекцию о том, как химия помогает ученым исследовать артефакты древности. Праздничную атмосферу создадут шоу гигантских мыльных пузырей и "НитроДрайв" с жидким азотом. Маленьких посетителей фестиваля ждет молекулярная кухня.

В этом году Всероссийский фестиваль NAUKA 0+ посвящен 150-летию открытия известным русским ученым Дмитрием Менделеевым Периодического закона химических элементов. Именно химической науке будут посвящены большинство интерактивных площадок, организованных учреждениями образования Лабытнанги, Ноябрьска, Надыма, Харпа и Яр-Сале.

Традиционно большое внимание на фестивале будет уделено арктической тематике. Интерактивная экспозиция Научного центра изучения Арктики познакомит с жизнью ученых в экспедициях и экологическими исследованиями, проводимыми на Ямале.

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# Лабытнанги , наука , ученые

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