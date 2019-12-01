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Тюменским школьникам предлагают написать сочинение о Великой Отечественной войне на конкурс

Общество, 18:16 12 декабря 2019

Минпросвещения России | Фото: Минпросвещения России

Всероссийский конкурс сочинений среди школьников "Без срока давности" проходит в России с 9 декабря по 28 февраля, сообщает Минпросвещения России.

Конкурс приурочен к Году памяти и славы в России в 2020 году. К участию в приглашаются учащиеся 5–11-х классов общеобразовательных организаций. В конкурсных сочинениях участникам предлагается рассмотреть один из вопросов, связанных с сохранением и увековечением памяти о Великой Отечественной войне.

Конкурс проходит в два этапа: региональный проводится с 9 декабря по 31 января 2020 года, федеральный проводится с 1 по 28 февраля.

На федеральный этап конкурса от субъекта принимается одно конкурсное сочинение, набравшее максимальное количество баллов. Оно размещается в личном кабинете субъекта на сайте конкурса до 31 января 2020 года.

Победителями станут восемь человек из числа финалистов. По итогам конкурса будет издан сборник сочинений финалистов.

Торжественная церемония награждения пройдет в Москве. Восемь победителей конкурса и восемь сопровождающих также будут приглашены 9 мая 2020 года на Парад на Красной площади, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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# Великая Отечественная война , конкурс , школьники

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