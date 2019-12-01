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Форум-выставка "ВозМОЖНОсти" стартовал в Тюмени

Общество, 14:48 12 декабря 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 600 жителей Тюменской области с ограниченными возможностями здоровья собрал первый региональный специализированный форум-выставка "ВозМОЖНОсти", который открылся в Легкоатлетическом манеже Тюмени 12 декабря.

На церемонии открытия заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента социального развития Ольга Кузнечевских отметила, что форум-выставка станет ежегодным и позволит в широком формате общаться людям с ограниченными возможностями здоровья с представителями социальных и общественных организаций, власти.

"Очень бы хотелось получить от вас обратную связь по всем выставочным мероприятиям, диалоговым и интерактивным площадкам. Вопросы реабилитации, организации доступности жилья и услуг, важно решать сообща, в диалоге. Будем взаимодействовать, работать, предлагать", - сказала она.

Необходимость подобных мероприятий подчеркнул в своем обращении к участникам форума депутат Государственной думы, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.

"Я хочу поблагодарить Тюменскую область за организацию такой площадки, где люди могут обсудить проблемы, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни, узнать, как реализовать все свои права, получить какие-то услуги, посмотреть интересные практики. Хочу пожелать, чтобы опыт работы, накопленный здесь, был востребован в других регионах. Считаю, что это очень хорошая инициатива.Такой форум, который вовлекает человека в жизнь, занятия спортом, активность, необходим в каждом федеральном округе", - высказал мнение Михаил Терентьев.

Выставка "ВозМОЖНОсти" объединила сразу несколько направлений. Коммерческие и некоммерческие организации, представили свои разработки, лучшие практики по оказываемым услугам. В консультационной зоне более 40 специалистов здравоохранения, Пенсионного фонда, центров социального обслуживания. Гости форума могут получить помощь в юридических, психологических, социальных вопросах. В интерактивной зоне участники побывают на творческих, оздоровительных и познавательных мастер-классах, познакомятся с новыми спортивными играми, новейшими технологиями.

На диалоговых площадках участники имеют возможность обсудить с ведущими экспертами и представителями власти развитие безбарьерного строительства и вопросы реабилитации, социальной адаптации.

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Ирина Кургузова

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# ВОИ , люди с ОВЗ , Ольга Кузнечевских , социальные услуги , творчество

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