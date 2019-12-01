Среди жителей Тобольска разыграют двадцать тысяч рублей и призы

| Фото: "Новый год в Тобольске" во ВКонтакте | Фото: "Новый год в Тобольске" во ВКонтакте

20 тыс. рублей и 20 призов могут выиграть жители Тобольска в конкурсе-квесте "20 за 20", который стартовал 11 декабря.

Побороться за призы может любой желающий. Необходимо выполнить 20 заданий от Царь-девицы, которые будут публиковать в сообществе "Новый год в Тобольске" во ВКонтакте каждый день в 20 часов 20 минут.

Как рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия" специалист центра искусств и культуры Тобольска Дарья Аширова, призы от спонсоров получат участники, которые лучше всех выполнили одно из заданий. Тоболяки могут выиграть новогодний подарок от магазина "Амодей", пять тысяч рублей от тобольского отделения общероссийской общественной организации "Опора России", комплект постельного белья от швейного производства "Ситцевый край", урок верховой езды от конно-спортивного клуба "Пегас".

В центре искусств и культуры Тобольска сказали, что каждый предприниматель дает задание и учредитель подарка выбирает лучший ответ.

20 тыс. рублей достанутся тому, кто лучше всех выполнит все задания. Участники могут отвечать на вопросы не по порядку. Включиться в игру жители Тобольска могут в любое время до даты подведения итогов.

Победителей объявят 31 декабря.

Инна Пахомова