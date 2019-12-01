Тюменская студентка спела в финале международной "Романсиады"

Дарья Иванова спела в зале Церковных соборов храма Христа Спасителя | Фото: Тюменский государственный институт культуры Дарья Иванова спела в зале Церковных соборов храма Христа Спасителя | Фото: Тюменский государственный институт культуры

Студентка Тюменского государственного института культуры Дарья Иванова стала финалисткой Международного конкурса молодых исполнителей русского романса "Романсиада-2019" в Москве, сообщает пресс-служба вуза.

Гала-концерт проходил в зале Церковных соборов храма Христа Спасителя в сопровождении Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" им. Л. Г. Зыкиной (руководитель Дмитрий Дмитренко).

В финале выступили победители региональных этапов конкурса, которые были в Рязани, Екатеринбурге, Томске, Гатчине, Москве, Софии, Сан Марино, Бишкеке, Шымкенте, Праге, Гамбурге, Копенгагене и других городах.

Тюменка Дарья Иванова - обладательница второй премии "Сибирской романсиады" в Томске.