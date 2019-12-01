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Тюменские преподаватели поделятся с китайскими коллегами методиками преподавания русского языка

Общество, 16:27 13 декабря 2019

управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Методиками обучения русскому языку поделятся с китайскими коллегами преподаватели ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Тюменская областная общественная организация "Центр развития лидерских и проектных компетенций" и ТюмГУ выиграли грант в рамках конкурса Минпросвещения России. Проект тюменцев "Совершенствование профессиональной компетентности преподавателей русского языка как иностранного в образовательных учреждениях КНР" получил финансирование из федерального бюджета.

В ходе проекта эксперты центра адаптационных практик и тестирования ТюмГУ отправятся в Китай. На базе Цюйфуского государственного педагогического университета они будут читать лекции, проводить мастер-классы и методические консультации для своих китайских коллег. По окончании обучения 40 филологов из Цюйфу получат удостоверения о прохождении дополнительной профессиональной программы повышения квалификации.

Цюйфуский педагогический университет является вузом-партнером ТюмГУ. Более 10 лет между университетами идет регулярный обмен студентами и преподавателями. Вузы неоднократно обменивались официальными делегациями. После окончания университета в КНР многие выпускники русского отделения поступают в магистратуру.

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# Китай , русский язык , ТюмГУ

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