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Рождественский концерт Хоровой капеллы пройдет 26 декабря

Общество, 08:21 16 декабря 2019

kto72.ru | Фото: kto72.ru

Концерт Хоровой капеллы в рамках Рождественского фестиваля пройдет в Тюменской филармонии 26 декабря, начало в 19 часов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

В концерте принимает участие Хоровая капелла Тюменской филармонии, художественный руководитель - заслуженный артист России Альберт Мишин. Главный хормейстер Вера Бурковская. Концертмейстер - Денис Хуланхов.

В первом отделении прозвучат произведения Эйтора Вилла-Лобоса, Георга Фридриха Генделя, Александра Гречанинова.

Во втором отделении - Игоря Стравинского, Алексея Ларина, Михаила Гоголина, Кристофера Тина и других авторов.

Ознакомиться с программой и купить билеты можно на сайте и в кассе Тюменской филармонии.

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# рождество , Тюменская филармония , хоровая капелла

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