Тюменские школьники состязались в конкурсе санитарных постов
Шестой городской конкурс санитарных постов прошел в Легкоатлетическом манеже Тюмени. Соревнования посвятили герою Советского Союза Марии Цукановой, сообщает детский морской центр "Алый парус".
63 команды воспитанников военно-патриотических объединений, юнармейских отрядов, школьников прошли 10 станций, на которых они показывали знания видов кровотечения, правил наложения повязки, определяли признаки перелома, вывиха, отравления и демонстрировали навыки оказания первой помощи.
Победителей определяли по наибольшему количеству набранных баллов в каждой возрастной номинации. Команды, показавшие лучшие результаты, будут названы на закрытии городского молодежного военно-патриотического фестиваля "Виват, Россия!".