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Тюменские школьники состязались в конкурсе санитарных постов

Общество, 17:00 13 декабря 2019

Тюменского медколледжа | Фото: Тюменского медколледжа

Шестой городской конкурс санитарных постов прошел в Легкоатлетическом манеже Тюмени. Соревнования посвятили герою Советского Союза Марии Цукановой, сообщает детский морской центр "Алый парус".

63 команды воспитанников военно-патриотических объединений, юнармейских отрядов, школьников прошли 10 станций, на которых они показывали знания видов кровотечения, правил наложения повязки, определяли признаки перелома, вывиха, отравления и демонстрировали навыки оказания первой помощи.

Победителей определяли по наибольшему количеству набранных баллов в каждой возрастной номинации. Команды, показавшие лучшие результаты, будут названы на закрытии городского молодежного военно-патриотического фестиваля "Виват, Россия!".

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# конкурсы , легкоатлетический манеж

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