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Двадцать студенческих пар Ялуторовска стали участниками Исторического бала

Общество, 17:22 13 декабря 2019

Арт-вояж Ялуторовска | Фото: Арт-вояж Ялуторовска

Двадцать студенческих пар Ялуторовска стали участниками Исторического бала, который прошел в рамках XXXI областного историко-культурного фестиваля "Декабристские вечера". Полонез, падеграс и вальс исполняли студенты медицинского и агротехнологического колледжей.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила режиссер Исторического бала Юлия Сторчак.

"40 студентов стали участниками Исторического бала, который прошел в рамках Декабристских вечеров. Начался он с полонеза. В этом году такой способ использовали: деление на пары вслепую. Мы поставили ширму, которая разделяла девушек и молодых людей. В шторку дама подавала ручку, партнер ее забирал на танцпол. И они весь вечер танцевали безотрывно, не меняя партнеров. Сам вечер длился один час 10 минут", - рассказала она.

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В программе Исторического бала были как классические, так и современные танцы. Пары исполнили полонез, падеграс. Заслуженный работник культуры России, руководитель ансамбля спортивного танца "Современник" Галина Яковенко из Тюмени провела для ялуторовских студентов мастер-класс по вальсу, который они блестяще представили на балу.

Танцоры также показали мастерство в исполнении ча-ча-ча и двух современных спортивных композициях.

"Исторический бал проводили второй год. В 2018 году в нем участвовали студенты агротехнологического колледжа, которые и изъявили желание стать участниками бала в этот раз. Мы сотрудничаем с кураторами групп. Накануне мы проводили репетиции. Пары на балу были в платьях эпохи декабристов, XIX века, кто-то пришел в более современных вечерних нарядах", - добавила режиссер бала Юлия Сторчак.

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Помимо танцев для участников Исторического бала организаторы подготовили интеллектуальные и творческие состязания: головоломки, кроссворды на тему декабристов. Каждый изготовил на память о тематическом вечере сувенир.

Анжела Лебедева

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# декабристские вечера , исторический бал , Юлия Сторчак , Ялуторовск

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