Студент ТИУ привез с Ямала китовую кость

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Кость белухи – крупнейшего млекопитающего на Земле, занесенного в Красную книгу – стала экспонатом музея Тюменского индустриального университета, сообщает опорного вуза.

Находку привез с Ямала студент ТИУ Александр Яковлев. Летом 2019 года он принял участие в международной экологической экспедиции на остров Вилькицкого, расположенного в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.

Кость белухи удалось найти во время экологической экспедиции, основная цель которой — восстановление экологического баланса на территории Арктической зоны России. По словам студента, попасть в состав экспедиции было сложно: 180 добровольцев из России и разных стран мира подали заявки на участие в экспедиции, но на побережье Карского моря отправилось всего 30.

"Вместе с учеными-орнитологами, почвоведами и биологами мы проводили комплексные исследования ландшафта и экосистемы. В один из 30 дней, пока длилась наша экспедиция, на южной части небольшого острова мы нашли в метрах 15 от уреза воды часть позвоночного столба зубатого кита. В среднем вес животного достигает до двух тонн, а длина — до 6 метров. Этот экземпляр — около двух метров, скорее всего, китенок", — поделился магистрант.

Александр Яковлев родом из Салехарда, учится в магистратуре "Бизнес-информатика" с дополнительным модульным направлением по изучению Арктики, его научный руководитель – доцент кафедры маркетинга и муниципального управления Лидия Белоножко.

Экспонаты он передал в Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. И. С. Шемановского (г. Салехард) и музей истории науки и техники Зауралья ТИУ. Сейчас салехардские ученые проводят анализ, чтобы оценить возраст и пол животного.

И.о. директора музея истории науки и техники Зауралья Мария Почежерцева заявила, что кость белухи займет достойное место в богатой палеонтологической коллекции музея.

"Экспонат для нашего музея уникальный, так как это животное занесено в Красную книгу. Наша коллекция насчитывает различные части скелета мамонта. Особое место в экспозиции занимает лопатка и фрагмент челюсти с зубом; как говорят палеонтологи из Санкт-Петербурга, они принадлежат предшественнику мамонта – архидискодонту", — рассказала она.

Также в коллекции есть череп шерстистого носорога и доисторической лошади, фрагменты бивня мамонта, рогов оленя, окаменевших кораллов и древесины. В планах музейных работников ТИУ — провести обработку нового экспоната совместно с палеонтологами.

"Если кость не обработать должным образом, ее можно потерять. Чаще всего кости и зубы мамонтов находят в ЯНАО, где они залегают в условиях вечной мерзлоты. При взаимодействии с кислородом и без специальной обработки они быстро разрушаются", — добавила Мария Почежерцева.

По итогам экологической экспедиции на острове Вилькицкого очистили более 60 га земли, собрали более 200 тонн металлического мусора и 500 двухсотлитровых бочек, демонтировали 20 сооружений бывшей войсковой части. Магистрант ТИУ Александр Яковлев в числе других участников экологической экспедиции получил благодарственное письмо губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, а также памятные подарки — наручные часы и нагрудный знак.