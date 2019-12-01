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Тюменские лыжники бегут спринт в Давосе 14-15 декабря

Спорт, 14:17 14 декабря 2019

Федерация лыжных гонок России | Фото: Федерация лыжных гонок России

Тюменские лыжники выступают в третьем этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе 14-15 декабря.

Состав команды от России вошли тюменские спортсмены Глеб Ретивых, Анна Грухвина, Ольга Кучерук, Екатерина Смирнова, Денис Спицов, также от ХМАО-Югра выступает Сергей Устюгов Сергей.

Как сообщает Федерация лыжных гонок России, 14 декабря лыжники побегут индивидуальный спринт свободным стилем. Прямая трансляция на канале "Евроспорт" стартует в 17 часов 30 минут.

15 декабря в 12 часов 30 минут на дистанции 10 и 15 км побегут женщины, мужчины вступят в гонку в 19 часов 45 минут.

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# кубок мира по лыжным гонкам , лыжные гонки

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